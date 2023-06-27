В Бодайбо сотрудников коммунального предприятия подозревают в подделке документов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области завели уголовные дела о подделке документов, дающих право работать на опасных производственных объектах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-Проверка проводилась в муниципальном предприятии, которое оказывает услуги по теплоснабжению населения. Сотрудники предприятия должны проходить специальную аттестацию в сфере промышленной безопасности и электроэнергетики. Однако выяснилось, что она пройдена не была, а документы о ее прохождении - фиктивные, - говорят в прокуратуре.

После этого материалы проверки были направлены в полицию. Заведено четыре уголовных дела по статье о подделке документов.

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.