В Усть-Илимске у домашних птиц выявили азиатскую чуму. Фото: Россельхознадзор Иркутской области

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выявило в Усть-Илимске особо опасную карантинную инфекцию – болезнь Ньюкасла птиц, также её называют азиатская чума или псевдочума. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Известно, что источником заболевания стали инкубационные яйца цыплят-бройлеров, которые приобрели у птицеводов Усть-Илимска без оформления ветеринарных сопроводительных документов, - говорят в ведомстве.

При этом заболевании у птиц проявляется пневмония, поражение внутренних органов. Инкубационный период составляет 2–12 суток. При молниеносном течении птица погибает внезапно без выраженных клинических признаков.

Также обычно болезнь сопровождается сильным повышением температуры, конъюнктивитом, кашлем, чиханием, судорогами и параличами.

Смерть наступает через 3–12 суток.