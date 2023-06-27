С 28 июня в Иркутске на улице Киевская ограничат движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Киевская в Иркутске временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-С 07.00 28 июня до 00.00 9 июля на улице Киевская не получится проехать по участку от Тимирязева до Карла Маркса. Причина - плановые ремонтные работы, - говорят в мэрии Иркутска.

Подрядчик будет заниматься ремонтом колодцев. Так как они находятся на середине проезжей части, потребуется перекрыть автомобильную дорогу.

В эти дни автобусы №15, 32 по направлению в центр города после улицы Карла Маркса будут сворачивать по Фурье. Далее маршруты останутся без изменений.

Остановки автобусов «Гастроном № 1» и «Ц. Рынок» будут перенесены с улиц Карла Маркса и Дзержинского на место существующей остановки «Ц. Рынок (в сторону ул. Карла Либкнехта)».

Ранее сообщалось, что на улице Карла Либкнехта закроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.