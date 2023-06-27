Реконструкция моста через реку Куту в Усть-Куте выполнена на 70% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Реконструкция моста через реку Куту в Усть-Куте выполнена на 70%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Восстановление моста через реку Куту – это долгожданная работа для местных жителей. Мост был разрушен ледоходом в 2013 году. Все эти годы люди делали большой крюк, чтобы добраться до дома. Мы рассчитываем, что к концу года проезд по мосту будет открыт, - говорит губернатор региона Игорь Кобзев.

На сегодняшний день готовы шесть русловых и две береговых опоры. Также завершилась установка перильных ограждений, выполнена гидроизоляция, защита металлических конструкций.

Теперь подрядчикам предстоит заливка пролетов между береговыми и русловыми опорами. Работы ведутся по графику, отметили в правительстве региона.