Житель Забайкальского края может лишиться свободы на семь лет за кражу двух бутылок пива Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителю села Хохотуй Петровск-Забайкальского района грозит до 7 лет лишения свободы за кражу двух бутылок пива из магазина. Мужчина до этого был неоднократно судим. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.

-В полицию пришел местный предприниматель. Он рассказал о краже двух бутылок пива общей стоимостью в 340 рублей, - говорят в МВД.

Как оказалось, неизвестный мужчина пробрался в подсобку и украл алкоголь. Как выяснили полицейские, это был 33-летний забайкалец.

Свою вину мужчина признал, теперь в отношении него завели уголовное дело по статье о грабеже. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области завели уголовные дела о подделке документов, дающих право работать на опасных производственных объектах.