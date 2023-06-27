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НовостиОбщество27 июня 2023 12:28

Житель Забайкальского края может лишиться свободы на семь лет за кражу двух бутылок пива

Мужчина был ранее судим
Елена СИНИЦА
Житель Забайкальского края может лишиться свободы на семь лет за кражу двух бутылок пива

Житель Забайкальского края может лишиться свободы на семь лет за кражу двух бутылок пива

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителю села Хохотуй Петровск-Забайкальского района грозит до 7 лет лишения свободы за кражу двух бутылок пива из магазина. Мужчина до этого был неоднократно судим. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.

-В полицию пришел местный предприниматель. Он рассказал о краже двух бутылок пива общей стоимостью в 340 рублей, - говорят в МВД.

Как оказалось, неизвестный мужчина пробрался в подсобку и украл алкоголь. Как выяснили полицейские, это был 33-летний забайкалец.

Свою вину мужчина признал, теперь в отношении него завели уголовное дело по статье о грабеже. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области завели уголовные дела о подделке документов, дающих право работать на опасных производственных объектах.