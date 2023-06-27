В Братске начал работать Центр спортивных единоборств. Фото: администрация Братска

В Братске открылось новое спортивное учреждение - "Сокол". Оно имеет площадь в 1,5 тысячи "квадратов". Здесь есть два спортивных зала, раздевалки, тренажерный зал, зоны отдыха и тренерские комнаты. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-В центре ежедневно смогут заниматься до 400 человек. Здесь можно проводить занятия по вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, карате и боксу, - говорят в администрации Братска.

Как отметил воспитанник центра Алексей Колосов, в учреждении есть все необходимые удобства, которые пойдут на пользу при подготовке к соревнованиям.

Еще одна воспитанница Арина Васюкова отметила, что зал хорошо оборудован, в нем удобно отрабатывать технику.

Ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в Иркутском базовом медицинском колледже впервые открывают набор по специальностям «Лечебное дело» и «Фармация» для выпускников 9 классов.