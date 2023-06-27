Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 14:33

В зону СВО для бойцов из Иркутской области доставили иконостас

Он сделан руками жителей
Елена СИНИЦА
В зону СВО для бойцов из Иркутской области доставили иконостас

В зону СВО для бойцов из Иркутской области доставили иконостас

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В зону СВО из Иркутской области отправили иконостас, сделанный руками жителей. Его установят в храме, который построен бойцами. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ региона.

-В этот раз в машинах с гуманитарным грузом был поистине ценный груз. Это иконостас для полкового храма и иконы. Их привезли специально для бойцов из региона, доставили в Краснодон, где сейчас стоит сибирский полк, - рассказывают в организации.

На отправленном иконостасе изображены иркутские святые Софроний и Иннокентий, Георгий Победоносец, Богородица Иверская, Спас Вседержитель, Николай Чудотворец, Романовы.

Ранее сообщалось, в этом году Иркутская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводит Федеральное агентство по делам молодежи.