Шквалистый ветер до 25 м/с ожидается на севере Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Как рассказали в региональном гидрометеоцентре, сегодня, 28 июня, на север области обрушатся сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 25 м/с. Опасная погода сохранится и завтра, 29 июня.

- В северных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, местами по области грозы, град, порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление до 25 м/с, - говорится в штормовом предупреждении.

Температура воздуха в среду, 28 июня, прогреется до +26 градусов, при облачной погоде - до +19 градусов.

Жителей Катангского, Киренского, Казачинско-Ленского и северо-восточных районов просят быть осторожными и соблюдать технику безопасности.

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