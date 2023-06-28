Показатель смертности от коронавируса вырос в Иркутской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый смертельный случай от коронавируса зарегистрирован в Иркутской области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте федерального штаба по борьбе с инфекцией. По состоянию на 25 июня, в регионе официально подтверждено 8 762 летальных исхода от осложнений, вызванных ковидом.

За три года пандемии в Иркутской области отмечено 373 846 (+102) случая заболевания, 364 839 из которых закончились выздоровлением пациентов.

Отмечается, что на больничной койке за минувшую неделю оказались 20 человек, у которых был подтвержден COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Момент смертельного ДТП попал на видео: автобус сбил трех человек на пешеходном переходе в Иркутской области (подробности)