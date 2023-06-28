Первый астрономический фестиваль прошел в Качугском районе Иркутской области

Фото пресс-службы Иркутского планетария

В Качугском районе Иркутской области прошел первых трехдневный астрономический фестиваль для школьников. Его организовали администрация и дума Качугского района, Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество. С 23 по 26 июня 50 учеников из 10 районных школ слушали лекции, занимались практикой и пробовали свои силы в ракетостроении.

Как рассказали в пресс-службе планетария, каждая команда сделала свою конструкцию летального аппарата и запустила ее. У школьников было три попытки. Победителем соревнования стали ученики из села Вершина Тутуры. Им удалось запустить ракету в воздух, где она продержалась более семи секунд.

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