19-летний студент из Иркутской области получил 15 суток за пропаганду экстремизма

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тулуне 19-летний парень арестован за публичную демонстрацию и пропаганду символики экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что молодой человек по заказу расклеивал листовки с изображением флага запрещенной в России украинской организации в детском парке. Свои действия он снимал на фото и отправлял отчет заказчикам. Студент позже был задержан сотрудниками полиции.

Рассмотрев дело, суд назначил студенту 15 суток административного ареста.

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