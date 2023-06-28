В Иркутске на два месяца закроют движение транспорта по улице Шпачека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске закроют улицу Шпачека. Об этом сообщили в городской мэрии. В администрации уточнили, что речь идет о перекрытии участка дороги от Сибирских Партизан до Ползунова.

Из-за ремонта тепловых сетей, проводимых на названной улице, будет изменено и движение общественного транспорта. Так, будет скорректировано движение автобусов №24, №26 и №46.

- Движение автобусных маршрутов № 24 и № 26 при следовании в Иркутск-2 после улицы Сибирских Партизан будет направлено по Муравьева, Авиастроителей и далее по маршрутам. При этом остановка «Травмпункт» на улице Ползунова будет исключена. Остановку «Стадион» перенесут с Авиастроителей на улицу Муравьева к дому № 20, - объяснили в мэрии города.

Маршрут №46 после улицы Сибирских Партизан также изменит свой маршрут. Автобус проедет по улицам Просвещения, Авиастроителей, Ползунова, Республиканская и далее по маршруту.

Обновленные автобусные маршруты будут действовать с 30 июня по 15 сентября. Жителей города просят заранее планировать свой маршрут.

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