На выплату компенсации пострадавшим от паводка в Катангском районе выделят 4 млн рублей

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Почти 160 человек, пострадавших от паводка в Катангском районе Иркутской области, получат денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина области Константин Зайцев.

Из документа следует, что единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат 159 человек, 45 пострадавшим выплатят по 50 тысяч рублей, еще один человек, потерявший все имущество, получит 100 тысяч рублей.

Компенсация будет выплачена уже в ближайшие дни. Ранее денежную выплату получили 393 жителя района.

Напомним, в мае 2023 года во время весеннего половодья в Катангском районе в зону подтопления попало 196 жилых домов в селах Токма, Ика, Подволошино, Преображенка, Ерёма, Непа и Бур.