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НовостиПроисшествия28 июня 2023 5:19

В Иркутске из горящего административного здания пожарные спасли женщину

Девушка не могла выбраться из задымленного офиса
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: МЧС по Иркутской области

Фото: МЧС по Иркутской области

В Иркутске загорелось административное здание по улице Шевцова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что огонь вспыхнул в одном из офисов на втором этаже в 12:16.

На момент прибытия пожарных в огненной ловушке оказалась девушка, которая не смогла выбраться наружу. Спасатели эвакуировали иркутянку и потушили огонь.

Известно, что пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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