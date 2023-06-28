В Иркутске из горящего административного здания пожарные спасли женщину

Фото: МЧС по Иркутской области

В Иркутске загорелось административное здание по улице Шевцова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области. В ведомстве уточнили, что огонь вспыхнул в одном из офисов на втором этаже в 12:16.

На момент прибытия пожарных в огненной ловушке оказалась девушка, которая не смогла выбраться наружу. Спасатели эвакуировали иркутянку и потушили огонь.

Известно, что пострадавших в пожаре нет. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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