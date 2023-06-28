В центре Иркутска из-за крестного хода 30 июня ограничат движение транспорта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Иркутска сообщили, что 30 июня в центре города будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведение крестного хода, который пройдет от Богоявленского собора до Троицкого храма.

Уточняется, что ограничения будут введены с 10 утра до 12 часов дня на улице Сурикова на участке от 5-й Армии до Ленина.

В этот день изменится и движение общественного транспорта. Так, 56-й маршрут после Ушаковского моста проедет по улицам Рабочей, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер имени Кирова» будет исключена, объяснили в администрации Иркутска.

Горожан просят планировать свой маршрут заранее.

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