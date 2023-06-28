Новый детский сад в Иркутске получил лицензию на образовательную деятельность

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске новый детский сад на 220 мест получил лицензию на ведение образовательной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Это означет, что детсад «Мамонтенок» готов не только к присмотру и уходу за детьми, но и к обучению их по программам дошкольного образования.

Напомним, детский сад появился в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Он рассчитан на 220 детей от 1 до 8 лет, которые будут разделены на 11 групп. На строительство образовательного учреждения было выделено около 360 млн рублей, 97,3 млн из которых направлено из федерального бюджета.

Добавим, что новый детский сад в переулке Академика Алексея Окладникова возвели по национальному проекту «Демография».

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