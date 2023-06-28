Студенты ИРНИТУ передали письма ушедшему на СВО преподавателю

Виталий Андреевич до СВО преподавал по специальности «горные машины и оборудование»

В зону СВО доставлены посылки бойцам из Иркутской области. Средства связи, генератор, противодроновое ружье, аптечки, маскировочные сети и сладости военнослужащим доставил заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

Посылки принял боец с позывным «Сикома», заместитель командира взвода. В прошлом он преподавал в ИРНИТУ и был одним из любимых среди студентов сотрудников. Учащиеся вуза поддерживают своего преподавателя и шлют ему письма. «Сикома» признался, что очень тронут посланиями студентов и сказал, что их слова поддержки помогают на передовой.

- Надеюсь, что в будущем вернусь к преподаванию, к гражданской жизни. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы вернуться скорее, - пообещал Виталий Андреевич.

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