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НовостиОбщество28 июня 2023 6:49

Студенты ИРНИТУ передали письма ушедшему на СВО преподавателю

Боец с позывным «Сикома» был тронут посланиями учащихся
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Виталий Андреевич до СВО преподавал по специальности «горные машины и оборудование»

Виталий Андреевич до СВО преподавал по специальности «горные машины и оборудование»

В зону СВО доставлены посылки бойцам из Иркутской области. Средства связи, генератор, противодроновое ружье, аптечки, маскировочные сети и сладости военнослужащим доставил заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

Посылки принял боец с позывным «Сикома», заместитель командира взвода. В прошлом он преподавал в ИРНИТУ и был одним из любимых среди студентов сотрудников. Учащиеся вуза поддерживают своего преподавателя и шлют ему письма. «Сикома» признался, что очень тронут посланиями студентов и сказал, что их слова поддержки помогают на передовой.

- Надеюсь, что в будущем вернусь к преподаванию, к гражданской жизни. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы вернуться скорее, - пообещал Виталий Андреевич.

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