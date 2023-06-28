В Братске простились с погибшим на СВО военнослужащим Александром Погодаевым Фото: Олег ЗОЛОТО

В Братске простились с военнослужащим Александром Погодаевым, который погиб в ходе СВО. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Сергей Серебренников.

- Родился Александр Александрович 21 сентября 1986 года в Братске. Учился в школе №1 и Братском целлюлозно-бумажном колледже. В ДОСААФ занимался стрельбой. Работал на предприятиях Братска и Москвы, - написал Серебренников.

В 2023 году Александр принял решение участвовать в СВО, подписал контракт. В Братске у него остались мама и сестра.

Власти Иркутской области выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в зону СВО доставлены посылки бойцам из Иркутской области: средства связи, генератор, противодроновое ружье, аптечки, маскировочные сети и сладости.