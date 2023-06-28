В центре Иркутска планируют установить пять туалетных модулей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске по проекту «Туристический код центра города» планируется установить пять туалетных модулей. Они появятся по пути маршрута «Зеленая линия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Они появятся в скверах имени Кирова, у Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова, у памятника Максиму Горькому, у дома Художников и у площади Труда перед зданием цирка, - рассказывают в иркутской мэрии.

Как отмечает председатель комитета по экономике и стратегическому планированию мэрии Татьяна Макарычева, таким образом планируется сделать пребывание гостей и жителей Иркутска в центре города более комфортным. Установят туалеты в этом году.

Ранее сообщалось, что в мэрии Иркутска сообщили, что 30 июня в центре города будет ограничено движение транспорта.