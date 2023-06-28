В Иркутске проводят ежедневную уборку улиц и общественных пространств Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжается ежедневная уборка общественных пространств и улиц. Ночью работы тоже продолжаются - механизированным способом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Сейчас в районах задействовано 200 рабочих, они подметают тротуары, заездные карманы, дорожные лотки, собирают мусор, - говорят в администрации.

Помимо этого, от ила и грязи очищают колодцы ливневой канализации. При необходимости проводится ремонт остановок, отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Кроме этого, на газонах скашивают траву, а в парках и скверах подстригают кустарники.

На мостах и путепроводах убирают лестницы, тротуары. Выметают мусор из-под разделительных ограждений.

Ранее сообщалось, что в Иркутске по проекту «Туристический код центра города» планируется установить пять туалетных модулей. Они появятся по пути маршрута «Зеленая линия».