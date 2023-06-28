Жительница Иркутска перевела мошенникам четверть миллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Шелеховского района стала жертвой мошенников и лишилась 250 тысяч рублей. Об этом она рассказала сотрудникам отделения полиции, куда пришла за помощью.

По ее словам, ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он заявил, что злоумышленники получили доступ к счетам пенсионерки.

- Чтобы поймать распоясавшихся в Сибири мошенников необходимо перевести денежные средства на безопасные счета, - сказал мужской голос на том конце провода. - А пока переведите деньги на безопасный счет, - заявил мужчина.

Тогда пенсионерка сказала ему, что у нее травмирована правая рука, и пойти в отделение банка и подписать бумаги она не сможет. Но мошенники сориентировались и убедили скачать на телефон приложение, через которое вывели ее деньги.

Первым неладное почуял родственник женщины, который очень долго не мог до нее дозвониться, а когда узнал о произошедшем, поспешил к ней домой для того, чтобы уберечь от больших потерь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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