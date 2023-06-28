Водитель и пассажир Toyota Probox погибли, столкнувшись с грузовиком под Иркутском

Фото: ГИБДД по Иркутской области

В Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, авария произошла на 18-ом километре Голоустненского тракта. 83-летний мужчина за рулем «Тойота Пробокс», ехавший в сторону Иркутска, врезался в фуру «Дэу Новас», следовавшую в сторону поселка Большое Голоустное. В результате столкновения погиб водитель японского авто и его 57-летний пассажир.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического происшествия. Экипажи ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения в районе ДТП, - заключили в ГИБДД Иркутской области.

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