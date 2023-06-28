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НовостиОбщество28 июня 2023 8:22

В Думе Иркутска обсудили ход работ по детской поликлинике в Глазково

В этом году проведут предварительные проектные работы
Елена СИНИЦА
В Думе Иркутска обсудили ход работ по детской поликлинике в Глазково

В Думе Иркутска обсудили ход работ по детской поликлинике в Глазково

Фото: Дума Иркутска

В Думе Иркутска обсудили вопрос проектирования и строительства детской поликлиники в предместье Глазково. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

-В этом году проведут предварительные проектные работы. Они оцениваются в 2,3 миллиона рублей. Проектно-изыскательные работы обойдутся еще в 32 миллиона, а само строительство - в 1,9 миллиарда рублей, - говорят в Думе.

За 2020 год в адрес губернатора региона Игоря Кобзева поступило более 5 тысяч подписей за возведение детской поликлиники.

Как отмечают депутаты, сегодня дело сдвинулось с мертвой точки.