В Думе Иркутска обсудили ход работ по детской поликлинике в Глазково Фото: Дума Иркутска

В Думе Иркутска обсудили вопрос проектирования и строительства детской поликлиники в предместье Глазково. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

-В этом году проведут предварительные проектные работы. Они оцениваются в 2,3 миллиона рублей. Проектно-изыскательные работы обойдутся еще в 32 миллиона, а само строительство - в 1,9 миллиарда рублей, - говорят в Думе.

За 2020 год в адрес губернатора региона Игоря Кобзева поступило более 5 тысяч подписей за возведение детской поликлиники.

Как отмечают депутаты, сегодня дело сдвинулось с мертвой точки.