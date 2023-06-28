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НовостиОбщество28 июня 2023 8:41

Подрядчику из Иркутска выплатили многомиллионный долг после вмешательства прокуратуры

Долг перед организацией составлял более 20 миллионов рублей
Елена СИНИЦА
Подрядчику из Иркутска выплатили многомиллионный долг после вмешательства прокуратуры

Подрядчику из Иркутска выплатили многомиллионный долг после вмешательства прокуратуры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске после вмешательства прокуратуры перед организацией погашена задолженность по исполненному контракту на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

- С подрядчиком заключили муниципальные контракты на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов. Стоимость контракта - более 20 миллионов рублей, - говорят в прокуратуре.

Подрядная организация выполнила работы в срок, а вот оплату не получила. Тогда прокуратура внесла представление.

В результате прокурорского вмешательства задолженность перед организацией полностью погашена.

Ранее сообщалось, что в Думе Иркутска обсудили вопрос проектирования и строительства детской поликлиники в предместье Глазково. Об этом сообщает пресс-служба Думы.