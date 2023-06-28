Подрядчику из Иркутска выплатили многомиллионный долг после вмешательства прокуратуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске после вмешательства прокуратуры перед организацией погашена задолженность по исполненному контракту на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

- С подрядчиком заключили муниципальные контракты на благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов. Стоимость контракта - более 20 миллионов рублей, - говорят в прокуратуре.

Подрядная организация выполнила работы в срок, а вот оплату не получила. Тогда прокуратура внесла представление.

В результате прокурорского вмешательства задолженность перед организацией полностью погашена.

Ранее сообщалось, что в Думе Иркутска обсудили вопрос проектирования и строительства детской поликлиники в предместье Глазково. Об этом сообщает пресс-служба Думы.