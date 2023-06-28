Следком проводит проверку из-за нападения бездомной собаки на ребенка в Осе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области проводится проверка по факту нападения на ребенка безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона в своих социальных сетях.

-В СМИ появилась информация, что 16 мая в селе Оса безнадзорная собака 16 мая напала на 7-летнего ребенка. После этого следственные органы начали проверку по статье о халатности, - говорят в следкоме.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются сотрудники администрации села.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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