В Иркутске выберут подрядчика на проектирование и строительство детсада в городке ИВАТУ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске до 7 июля будет выбран подрядчик, которые займется проектированием и строительством детского сада в городке ИВАТУ. Он будет рассчитан на 140 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Заявка уже размещена на портале госзакупок, стоимость контракта - 392,2 миллиона рублей, - говорят в администрации.

Детский сад появится рядом с Курсантским сквером до 2024 года. В нем будут также музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, прачечная.

Кроме того, уже подготовлен проект межевания территории, в соответствии с которым рядом со стадионом «Авиатор» выделен земельный участок для строительства школы на 1500 мест. Скоро займутся составлением технического задания.