В Иркутске в парке «Комсомольский» обустроят площадку для воркаута и скейт-парк Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В парке «Комсомольский» в Иркутске проводится второй этап благоустройства. На площадке побывал мэр города Руслан Болотов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Сейчас здесь обустраивается аллея Авиаторов, площадка для воркаута и скейт-парк.

Проектом предусмотрена велодорожка от переулка Пулковского в сторону ДК имени Юрия Гагарина, - говорят в администрации города.

Помимо этого, здесь появится сцена, малые архитектурные формы, добавили в мэрии. Оформление будет в авиационной тематике.

Объем выполненных работ сегодня составляет 25 %. Их планируют завершить в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Иркутске до 7 июля будет выбран подрядчик, которые займется проектированием и строительством детского сада в городке ИВАТУ. Он будет рассчитан на 140 мест.