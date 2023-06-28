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НовостиОбщество28 июня 2023 11:27

Ветеринар Наумова рассказала, как помочь животным спастись в жару

Нужно обеспечить обильное питье
Елена СИНИЦА
Ветеринар Наумова рассказала, как помочь животным спастись в жару

Ветеринар Наумова рассказала, как помочь животным спастись в жару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы кошки и собаки легче переносили жару летом, нужно обеспечить их обильным питьем, а также купить вентилятор. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказала ветеринар Маргарита Наумова.

-Вода должна быть свежей и чистой, миски лучше расставить по всей квартире. Можно также добавить лед в воду, - говорит она.

В целом же, также важно чаще проветривать помещение и беречь собак от солнца, им не стоит быть на сонцепеке более 15 минут.

Кроме этого, эксперт посоветовала к минимуму свести активные прогулки, игры. Не стоит брить животных налысо — это не поможет четвероногим легче перенести зной.

Ранее сообщалось, что в Иркутске продолжается ежедневная уборка общественных пространств и улиц. Ночью работы тоже продолжаются - механизированным способом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.