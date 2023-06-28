Гастроэнтеролог Вялов объяснил, можно ли заразиться глистами от роллов Фото: Андрей АБРАМОВ

Даже употребление сырой рыбы в азиатской кухне вряд ли приведет к заражению глистами. Такое заявление сделал гастроэнтеролог Сергей Вялов в подкасте NEWS.ru.

-Преимущественно рыба выращивается в специальных емкостях, куда паразит из внешних источников попасть не может, хотя небольшие риски все-таки есть, - утверждает он.

В частности, есть риск и с роллами и суши, однако не факт, что речь пойдет именно о глистах, утверждает он.

- Риск, когда мы едим сырую рыбу, он однозначно больше. Но откуда рыба? Она из кормушки, куда не попадает вода из внешних источников и там не может завестись глист, — объясняет врач.

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