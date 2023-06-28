Власти Иркутской области и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Уфе проходит проходит X Форум регионов России и Беларуси. Его посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Программа мероприятия посвящена теме перспективного развития двух государств. Форум проводится с 2014 года. К участникам форума обратились президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, - говорят организаторы форума.

Игорь Кобзев поучаствовал в пленарном заседании «10-летие Форума регионов России и Беларуси: итоги и перспективы». Кроме этого, он посетил встречу с председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой.

В рамках встречи Матвиенко отметила, что государства достигли беспрецедентного уровня стратегического партнерства. В частности, выстроены такие политические, экономические и деловые отношения, аналогов которым нет в мире, считает она.

Как подчеркнул Игорь Кобзев, Беларусь для Иркутской области является одним из ведущих партнеров в торгово-экономических, научно-технических взаимоотношениях.

Например, сейчас налажено сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса, образования, науки, здравоохранения, культуры и туризма. Помимо этого, из Иркутской области в Беларусь привозят кабели, летательные аппараты, оборудование для измельчения грунта, алюминиевая продукция, древесина.

Из Беларуси в регион привозят грузовые автомобили, электрические трансформаторы, подшипники, станки, шины, продукцию химической промышленности, косметические средства.

Иркутская область и Республика Беларусь планируют и далее активно сотрудничать.