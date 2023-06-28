В Иркутске образовались пробки из-за ДТП на перекрестке улиц Байкальская и Трилиссера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Иркутске 28 июня 2023 года оцениваются в четыре балла. Однако по данным сервиса "Яндекс.Пробки", на некоторых улицах ситуация немного сложнее.

Пробки в Иркутске 28 июня 2023 года

Например, пробки в Иркутске 28 июня 2023 года образовались на пересечении улиц Байкальская и Трилиссера. На этом участке столкнулись сразу три иномарки. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Из-за ДТП движение на этом участке дороги несколько затруднено.

Кроме этого, пробки в Иркутске 28 июня 2023 года фиксируются на улице Советской. Небольшие заторы есть и на улицах Седова, Лермонтова, Пискунова.

В остальном же движение на дорогах города довольно свободное, серьезных пробок сервис не фиксирует.