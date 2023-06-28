Депутаты Заксобрания предлагают развивать территории гарнизонов

Депутаты Заксобрания неоднократно посещали гарнизоны на территории Приангарья. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области проголосовали за парламентский запрос в адрес Правительства региона, в котором предлагается разработать программу развития социальной инфраструктуры в населенных пунктах, где размещаются военные гарнизоны.

- Проблемы с развитием таких территорий многогранны и без государственной поддержки справиться с ними муниципалитеты не смогут. Ситуация осложняется тем, что земля и социальные объекты находятся в собственности Министерства обороны РФ. Время на согласование различных проектов исчисляется годами, поэтому гарнизоны никогда не смогут быть первыми в рейтингах существующих программ. Между тем, в этих населенных пунктах живут военнослужащие, которые, в том числе, являются участниками специальной военной операции и их семьи. Наша задача помочь восстановить в гарнизонах социальную инфраструктуру. Для этого нужна отдельная госпрограмма с собственной системой рейтингов», – отметил Александр Ведерников.

Народные избранники неоднократно посещали такие гарнизоны на территории Приангарья. И проблемы там действительно имеются, особенно в части необходимых социальных учреждений. Например, в Усолье-7 нет ни спортивных площадок, ни аптеки. Благодаря поддержке Заксобрания, начались ремонт Дома офицеров и строительство амбулатории в поселке Середний. Однако такая работа должна вестись на постоянной и системной основе, что поможет сделать именно разработанная и принятая к исполнению программа.