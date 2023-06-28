Рассказываем, где отключат свет в Иркутске 29 июня 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей ждет отключение света в Иркутске 29 июня 2023 года. Придется посидеть без света иркутянам сразу нескольких районов города. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация в своих социальных сетях.

Отключение света в Иркутске 29 июня 2023 года

Так, например, отключение света в Иркутске 29 июня 2023 года ждет жителей Ленинского, Правобережного, Свердловского и Октябрьского районов. Конечно, не идет речи об отключении света в районах целиком.

Некоторым повезет, без света останутся в ночное время, когда он не то чтобы и нужен. Части горожан можно разве что посочувствовать, ведь света не будет в течение всего дня. Всю информацию о том, кого ждет отключение света в Иркутске 29 июня 2023 года, ресурсоснабжающая компания предоставила в виде карточек. Делимся с вами этой информацией, ищите свой адрес.

Фото: Свет38

Фото: Свет38