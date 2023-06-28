Пост гендиректора АО "Дорожная служба Иркутской области" занял Антон Бугай. Фото: АО "Дорожная служба Иркутской области"

На должность генерального директора АО "Дорожная служба Иркутской области" назначен Антон Бугай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С июля 2022 года по настоящее время он занимал пост первого заместителя генерального директора ДСИО, - говорят в пресс-службе.

В период с 2012 по 2016 годы он работал в сфере проектирования искусственных сооружений для автомобильных и железных дорог. Затем он также занимал руководящие должности в Иркутской группе заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Иркутске до 7 июля будет выбран подрядчик, которые займется проектированием и строительством детского сада в городке ИВАТУ. Он будет рассчитан на 140 мест.