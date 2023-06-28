Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 29 июня 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС Иркутской области со ссылкой на гидрометцентр рассказали, какая будет погода в Иркутске 29 июня 2023 года. Например, ночью местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, по области местами грозы.

Погода в Иркутске 29 июня 2023 года

Погода в Иркутске 29 июня 2023 года будет облачной, ветер будет иметь юго-восточное направление с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью составит +8,+ 10°, днем - до +24, +26°.

Погода в Иркутске 29 июня 2023 года также будет сопровождаться 4-м классом пожароопасности лесов, говорят в ГУ МЧС России по Иркутской области.

29 июня ночью в северных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, по области местами грозы.