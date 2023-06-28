В Улан-Удэ состоялся всероссийский этап по легкой атлетике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Улан-Удэ прошел всероссийский этап по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой. На соревнования приехали свыше 400 спортсменов из девяти регионов страны. Об этом сообщает РТК "Тивиком"

-Соревнования имеют большое значение для наших ребят, потому что у нас не очень часто и не очень многие спортсмены выезжают за пределы республики на такие соревнования. Более того, они приобретают большой опыт соревнований, - заявил тренер по легкой атлетике Бурятии Геннадий Темников.

На этот раз участники соревнований устраивали забеги на разные дистанции, забег с барьером.

Ранее сообщалось, что в парке «Комсомольский» в Иркутске проводится второй этап благоустройства. На площадке побывал мэр города Руслан Болотов.