Депутаты Заксобрания проверили, как ремонтируется спорткомплекс в Усть-Илимске

Артём Лобков и Виталий Перетолчин посетили бассейн "Олимпиец". Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Бассейн “Олимпиец” в Усть-Илимске посетили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Артём Лобков и Виталий Перетолчин. Они познакомились с тем, как идут работы по реконструкции спорткомплекса, которая началась три года назад. В мае этого года возникла вынужденная задержка из-за пожара - от огня пострадало покрытие крыши.

- Тогда стояла задача как можно быстрее возобновить капитальный ремонт. По плану сдать объект должны были к началу осени, и всем нам, жителям Усть-Илимска, не хотелось, чтобы завершение работ надолго затянулось, - пояснил председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении ЗакСобрания Виталий Перетолчин.

Поврежденное покрытие сняли, кровлю здания придется заменить. Кроме того, по словам депутатов, очевидна необходимость замены некоторых несущих конструкций.

- Проведенный анализ металлических конструкций купола бассейна выявил необходимость замены некоторых элементов, ввиду сильной коррозии. Дефекты связанны с долговременным воздействием агрессивной среды: повышенная влажность, хлор. Сейчас проходит тщательная проверка этих элементов. По её результатам будет проведена замена в рамках действующего контракта на капитальный ремонт», - сообщил Артём Лобков.

Парламентарии указали подрядчику, который, кроме зданий, занимается благоустройством прилегающей территории, на недостаточное количество рабочих на площадке. Чтобы уложиться в сроки, подрядчик наймет дополнительный персонал.