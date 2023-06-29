Штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области из-за гроз и сильного ветра

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков регионального гидрометеоцентра, сегодня, 29 июня, ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер.

- В четверг местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, утром туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы местами до 14 м/с, - рассказали метеорологи.

Температура воздуха прогреется до +27 градусов. Ожидается, что опасная погода сохранится до конца рабочей недели.

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