Тушить лесные пожары в Магаданской области помогут иркутские пожарные-десантники

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Магаданскую область для помощи в тушении пожаров отправились десантники из Усть-Кутского и Железногорского авиаотделений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Уточняется, что 26 пожарных были направлены в субъект по просьбе губернатора области Сергея Носова.

По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Читоркина, для помощи были направлены лучшие специалисты. Предполагается, что они проведут в Магаданской области 20 дней.

Группу пожарных-десантников возглавил Андрей Кунаковский, который имеет опыт тушения сложных пожаров по всей стране.

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