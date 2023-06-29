«Кошки», бронежилеты, обучение соцработников: как «Новые люди» Иркутской области помогают СВО и новым регионам

Фото: Елена СОКОЛОВА.

Производство саперных «кошек», покупка бронежилетов, помощь в обучении соцработников - это лишь малая часть дел иркутских сторонников партии «Новые люди», которые помогают участникам СВО, их семьям, а также жителям новых регионов РФ.

Руководитель благотворительного фонда «ТАК надо!», сторонник партии «Новые люди» Татьяна Башкатова вместе с волонтерами вот уже пятый месяц помогает иркутянам, чьи близкие побывали в зоне СВО или сейчас находятся там.

- Они нуждаются не только в положенных выплатах и словах поддержки, - говорит Татьяна Башкатова. - Недавно к нам обратились знакомые пенсионерки, у которой единственный близкий родственник - внук оказался на СВО, и ей было необходимо вспахать огород. Казалось бы мелочь, но очень в тот момент необходимая для бабушки.

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Впервые «Новые люди» приняли участие в выборах в 2020 году, в том же году приняла участие в первых выборах. Партия получила 11 мандатов, из которых 7 - в региональных заксобраниях Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

В 2021 году «Новые люди» были допущены к участию в выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва без сбора подписей избирателей. На первых для себя парламентских выборах 19 сентября 2021 года партия смогла преодолеть 5-процентный барьер и прошла в Госдуму. Сейчас «Новых людей» в российском парламенте представляют 15 депутатов.