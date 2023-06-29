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НовостиОбщество29 июня 2023 3:07

Почти 400 детских лагерей Иркутской области соответствуют гигиеническим нормам

В первую смену к работе приступили 762 лагеря
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В первую смену к работе приступили 762 лагеря. На сегодняшний день уже завершили работу 575 учреждений

В первую смену к работе приступили 762 лагеря. На сегодняшний день уже завершили работу 575 учреждений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области в детских лагерях отдыхают более 60 тысяч детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По информации ведомства, в области в первую летнюю смену работали 762 лагеря, половина из них была проверена на соответствие гигиенических нормативов.

Специалисты исследовали не только еду, подаваемую детям, но и взяли пробы воды, сливов и продуктов, из которых готовят повара. Так, пробы показали, что ни в одном из образцов не обнаружены опасные для здоровья инфекции.

Роспотребнадзор области продолжает мониторинг качества и держит ситуацию на контроле.

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