Глава Нижнеудинского ДСИО подозревается в превышении полномочий при строительстве дамбы

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Директор Нижнеудинского филиала Дорожной службы Иркутской области подозревается в превышении полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. По факту нарушений при строительстве дамбы возбуждено уголовное дело.

Как следует из материалов дела, в 2020 году филиал ДСИО заключил контракт на восстановление почвы в селе Старошелехова Тайшетского района при возведении дамбы. Стоимость работ была оценена в 4,5 млн рублей. Подрядчик принял все проведенные работы и оплатил заказ, однако прокурорская проверка выявила факт нарушения. Так, три земельных участка восстановлены не были и были затоплены водами реки Бирюса.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в пресс-службе Следкома.

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