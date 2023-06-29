С 4 июля в Иркутской области введут обязательную регистрацию собак

В Иркутской области введут обязательную регистрацию домашних собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле 2023 года в Иркутской области вступит в силу обязательная регистрация собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Предполагается, что это поможет при поиске потерявшегося домашнего животного.

Уточняется, что новые требования коснутся всех домашних питомцев, которые достигли трёхмесячного возраста. При этом, порода собаки на постановку на учёт влиять не будет.

В региональном кабмине добавили, что хозяева животных смогут зарегистрировать их в государственных ветеринарных станциях.

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