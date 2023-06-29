В Братске МРОТ в 2024 году составит более 36 тысяч рублей

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Минимальный размер оплаты труда в Братске в 2024 году будет увеличен. Об этом сообщила городская мэрия. Уточняется, что МРОТ с начала следующего года вырастет на 18,5%.

Если в по стране МРОТ будет превышать чуть более 19 тысяч рублей, то благодаря "северным" надбавкам и региональным коэффициентам в Братске он превысит 36 тысяч рублей.

- С января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 рубля по стране в целом, а с учетом районного коэффициента и "северной" надбавки превысит 36 тысяч рублей, - уточнили в местной администрации.

Напомним, ранее о повышении МРОТа заявил президент России Владимир Путин. В 2024 году он будет превышать прожиточный минимум на 17%, заявил он на ПМЭФ-2023.

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