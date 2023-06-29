В Иркутске впервые пройдет третий этап кубка России по плаванию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутск впервые примет третий этап кубка России по плаванию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта. Соревнования состоятся с 4 по 5 июля в водноспортивном комплексе «Солнечный».

За первенство будут бороться призеры Олимпийских игр Климент Колесников, Иван Гирев и Мартин Малютин и другие. Также о своем желании посетить соревнования высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В ведомстве добавили, что по результатам этапа будут формироваться региональные команды, которые примут участие в финале. Турнир состоится в ноябре в Казани.

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