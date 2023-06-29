В Иркутской области ввели выплаты врачам и участникам СВО

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области приняли закон о дополнительной мере соцподдержки медицинских работников. Она коснется врачей, переехавших в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Об этом стало известно во время 70-й сессии регионального парламента.

Так, врачам, которые отработают на Крайнем Севере пять лет, заплатят два миллиона рублей, а медицинским сестрам — миллион. На других же территориях сумма будет равняться 1 млн рублей и 500 тысячам рублей соответственно.

Также новая соцподдержка коснется медработников из Усть-Илимска, Черемхово и Усолье-Сибирского. Им готовы заплатить от 1 до 2 млн рублей. Сумму подъемных будет зависеть от таких факторов, как образование и место работы.

Законодатели также приняли закон о возобновлении выплат в 200 тысяч рублей участникам СВО. На единовременное денежное пособие могут рассчитывать контрактники, ушедшие на передовую после 16 декабря 2022 года.

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