В Иркутской области до 1 ноября разработают проект Социального кодекса

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В Иркутской области появится Социальный кодекс. Распоряжение о его разработке подписал председатель регионального правительства Константин Зайцев. Предполагается, что в него войдут все действующие в области льготы и меры поддержки населению.

Актуальность создания Социального кодекса продиктовано тем, что за последние годы были принято множество мер поддержки, которые необходимо пересмотреть и исключить дублирующиеся или переставшие действовать. Все остальные действующие законы будут объединены в Социальный кодекс.

Проект кодекса должны представить до 1 ноября 2023 года, говорится в распоряжении.

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