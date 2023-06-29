В Иркутске стали чаще красть канализационные люки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кражи крышек канализационных люков участились в Иркутске. Только с начала мая таких случаев уже 15. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По всем фактам специалисты муниципального предприятия «Водоканал» обратились в полицию, - рассказывают в мэрии.

Сейчас работники МУП «Водоканал» фиксируют нехватку люков. Больше всего краж в Ленинском округе.

Падение в открытый технологический колодец может привести к серьезным травмам и даже гибели. Сейчас иркутян, которые заметили отсутствие люка, незамедлительно передавать информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что двум жителям Братского района Иркутской области вынесен приговор за покушение на незаконных сбыт почти 1,8 кг наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.