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НовостиОбщество29 июня 2023 7:10

В Иркутске ребенок с инвалидностью не мог получить противоэпилептический препарат

Права девочки защитила прокуратура
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске девочка с инвалидностью не могла своевременно получить жизненно необходимый препарат. Семья ребенка, страдающего эпилепсией, была вынуждена покупать дорогое лекарство за свой счет. Права ребенка защитила прокуратура Куйбышевского района.

По словам мамы девочки, из-за задержек с поставками препарата им пришлось обращаться даже в благотворительный фонд. Прокуратура направила исковое заявление в Кировский районный суд, который полностью удовлетворил требования семьи.

Ребенок получил необходимый препарат, а его семье был возмещен денежный ущерб.

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