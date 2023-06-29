В Бурятии разыскивают 19-летнюю Аяну Чимитову

Фото из личного архива Аяны Чимитовой

В Бурятии начались поиски 19-летней Аяны Чимитовой. Об исчезновении девушки сообщили в МВД республики.

Известно, что студентка БГУ ушла из общежития 24 июня и не вернулась. Никогда ранее девушка без предупреждения не уходила. Родственники Аяны предполагают, что она исчезла во время празднования Дня молодежи. Заявление от родственников в полицию было подано 27 июня. Все это время студентка не выходит на связь с семьей.

Приметы: азиатской внешности, на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 162 см, волосы ниже плеч крашенные (с красными прядями), глаза карие. Носит очки.

Была одета: брюки в черно-белую клетку, толстовка черная с белым узором. При себе имела рюкзак.

При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(908)595-85-92, 8(914)056-68-98 или 102.

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